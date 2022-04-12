زوجة رئيس وزراء بريطانيا تعلن تغريمها لحضور حفلات انتهكت قيود إغلاق كورونا

كتبت رباب فتحى

كشفت كاري جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطانى أن الشرطة غرمتها بسبب حضورها حفلات داخل مجلس الوزراء – داونينج ستريت- وقت إغلاق وباء كورونا، مما يعنى مخالفة القانون.

ووفقا لقناة "اى تى فى" البريطانية، قالت كاري جونسون ، زوجة رئيس الوزراء ، إنها تم تغريمها أيضًا. وقال المتحدث باسم كاري جونسون "من أجل الشفافية ، يمكن للسيدة جونسون التأكيد على أنه تم إخطارها بأنها ستتلقى إشعارًا بغرامة ثابتة. لم تتلق بعد أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الغرامة."

وبحسب ما ورد نظمت كاري جونسون حفلة عيد ميلاد مفاجئة لزوجها حضرها كل من بوريس جونسون ووزير المالية، ريشى سوناك.

وأكد مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت - يوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزير المالية، ريشي سوناك لخرقهما قواعد وباء كورونا وحضور حفلات فى مبان حكومية وقت الإغلاق.

.

وقال مجلس الوزرء البريطانى إن رئيس الوزراء والمستشار كانا من بين أولئك الذين من المقرر تسليمهم إخطارات عقوبة ثابتة (FPN) بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية 30 غرامة جديدة.

وأصدرت الشرطة الآن أكثر من 50 غرامة بسبب أحداث خرق قيود الإغلاق في داونينج ستريت وعبر وايتهول في 2020 و 2021.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء: "سيتم إصدار غرامات على رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك بسبب انتهاك لوائح كورونا بعد مزاعم بإغلاق حفلات في داونينج ستريت ووايتهول".

في وقت سابق من هذا الشهر ، سلمت سكوتلانديارد دفعة أولية من 20 غرامة لحضور الحفلات. تم إرسال الغرامات البالغة 50 جنيهاً استرلينياً للأفراد عبر البريد الإلكتروني.