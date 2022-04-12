اليوم السابع
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زعيم العمال يطالب جونسون بالاستقالة بعد تغريمه لحضوره حفلات انتهكت الإغلاق

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:29 م
زعيم العمال يطالب جونسون بالاستقالة بعد تغريمه لحضوره حفلات انتهكت الإغلاق كير ستارمر - زعيم حزب العمال وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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طالب كير ستارمر، زعيم حزب العمال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ووزير المالية، ريشى سوناك بالاستقالة بعد إعلان رئاسة الوزراء إنه تم تغريمهما لحضورهما حفلات فى داونينج ستريت انتهكت قواعد وباء كورونا وقت الإغلاق.

 

وقال كير ستارمر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون وريشي سوناك يجب أن يستقيلا الآن. وقال في بيان: "انتهك بوريس جونسون وريشي سوناك القانون وكذبوا مرارًا وتكرارًا على الجمهور البريطاني. كلاهما يجب أن يستقيل. المحافظون غير مؤهلين إطلاقا للحكم. بريطانيا تستحق الأفضل."

 

وأكد مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت - يوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء  البريطانى بوريس جونسون ووزير المالية، ريشي سوناك لخرقهما قواعد وباء كورونا وحضور حفلات فى مبان حكومية وقت الإغلاق.

 

وقال مجلس الوزرء البريطانى إن رئيس الوزراء والمستشار كانا من بين أولئك الذين من المقرر تسليمهم إخطارات عقوبة ثابتة (FPN) بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية 30 غرامة جديدة.

 

وأصدرت الشرطة الآن أكثر من  50 غرامة بسبب أحداث خرق قيود الإغلاق في داونينج ستريت وعبر وايتهول في 2020 و 2021.

 

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء: "سيتم إصدار غرامات على رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك بسبب انتهاك لوائح كورونا بعد مزاعم بإغلاق حفلات في داونينج ستريت ووايتهول".

 

في وقت سابق من هذا الشهر، سلمت سكوتلانديارد دفعة أولية من 20 غرامة لحضور الحفلات. تم إرسال الغرامات البالغة 50 جنيهاً استرلينياً للأفراد عبر البريد الإلكتروني.


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زعيم حزب العمال

بوريس جونسون

ريشى سوناك

حفلات داونينج ستريت

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