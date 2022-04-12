اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:13 م
أكرم القصاص
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رئيس لبنان يوقع 11 قانونا منها "الدولار الطلابى" وتمديد ولاية المجالس البلدية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:37 م
رئيس لبنان يوقع 11 قانونا منها "الدولار الطلابى" وتمديد ولاية المجالس البلدية الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ.ش.أ

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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، 11 قانونا أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحالها للنشر، ومن بينها القانون الذي أثار جدلا واسعا والمعروف إعلاميا باسم قانون الدولار الطلابي والقاضي بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار أمريكي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021.

كما وقع عون القانون الخاص بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام لصعوبة إجراء الانتخابات الخاصة بها هذا العام بالتزامن مع الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

وتضمنت القوانين الموقعة اليوم قانون دعم الأدوية المنتجة محليا ورفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها بديل محلي، بالإضافة إلى القانون القاضي بإعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين في تفجيري 15 أغسطس الماضي في بلدة "التليل العكارية" وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التسهيلات الصحية وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية.

 


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