رئيس جامعة بنى سويف: تزويد مجمع الاختبارات الإلكترونية بعدد 115 حاسب آلى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تزويد مجمع الاختبارات الإلكترونية بعدد 115 جهاز حاسب آلي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير الوحدة ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع الوضع الخاص بدفع المصروفات والتنسيق مع الشركة المعنية، والاستعدادات الخاصة لتجهيز مقر الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق، ووجه رئيس الجامعة بتواجد مهندس فني بشكل دائم فى المجمع بالتنسيق مع الشركة المعنية.



ما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم الطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور كريم كمال المنسق العام للتحول الرقمي بالجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع استكمال ميكنة البوابات الإلكترونية للسيارات، بالإضافة إلى استكمال ميكنة البوابة الالكترونية للطلبة، وإنشاء معمل حاسب آلي خاص بالوحدة بالتعاون مع الجامعة الإلكترونية. كما ناقش رئيس جامعة بنى سويف استكمال ميكنة مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وإنشاء موقع الإلكتروني للوحدة وأيضاً استكمال ميكنة قسم الحالات الحرجة.