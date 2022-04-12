رئاسة الحرمين: تفويج 2 مليون معتمر خلال العشر الأوائل من رمضان

وأوضح أنه خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعدادٍ من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات، وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال عديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدى الحرمين الشريفين.