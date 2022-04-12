خيط الجريمة.. تقرير المستشفى يكشف مقتل مسن على يد زوجته فى القاهرة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة" .

وقاد التقرير الطبي الصادر من إحدى المستشفيات بمنطقة مدينة نصر الخاص بوفاة مسن، رجال النيابة العامة إلى كشف جريمة قتل سيدة عجوز زوجها المسن بعصا خشبية، بعدما حدثت بينهم مشادة كلامية قامت على إثرها الزوجة بضرب الزوج المجنى عليه على رأسه ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول مسن 80 عاما مغشى عليه متأثرا بإصابته في الرأس وبالكشف عليه تبين وفاته نتيجة الإصابة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى وأمرت بالتحفظ على الجثة وزوجته لسؤالها حول الواقعة ، ومن خلال التحريات تبين أن زوجته وراء مقتله بعدما تعدت عليه بعصا خشبيه " عكاز" في منطقة الرأس بعد نشوب مشادة كلامية بينهم.

وبعرض المتهمة 74 عاما على النيابة، قالت أن الواقعة بدأت بنشوب مشادة كلامية حدثت بينها وبين المجني عليه ، وتطورت إلى قيام المجني عليه بمحاولة ضربها بالعكاز الخاص به، ولكنها تمكنت من استخلاصه منه وسددت له عدة ضربات على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى، وبعرض الجنى عليه على الطب الشرعى تبين وفاته نتيجة اصابته بعضا خشبيه في منطقة الرأس.