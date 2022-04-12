حياة كريمة ببنى سويف.. تدريب الطلاب والمدرسين على التعامل مع المنصات التعليمية

بنى سويف هانى فتحى

قال محمد جبر معاون محافظ بني سويف، مسؤول مبادرة حياة كريمة ببنى سويف أن المبادرة تنفذ مبادرة التعليم حياة بمحافظة بنى سويف .

وأشار جبر لـ"اليوم السابع"، إلى إنطلاق فعاليات مبادرة التعليم حياة بمحافظة بنى سويف لتدريب الطلاب والمدرسين على كيفية الدخول على منصة تعليمى واستخدامها فى التعلم وزيادة المعلومات وتنمية المهارات.

وأكد محمد جبر أن تلك المبادرة تأتي ضمن فعاليات المبادرة تدريب العديد من الطلاب والمدرسين علي مدار 10 أيام بواقع مدرستين كل يوم داخل قرى ومراكز حياة كريمة بمحافظة بني سويف بحضور منسق ميداني مؤسسة حياة كريمة ببني سويف وعدد من متطوعي المؤسسة.