اليوم السابع
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"جارديان" عن زعيم تيار اليسار: ميلينشون صانع ملوك يحدد رئيس فرنسا المقبل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:56 ص
"جارديان" عن زعيم تيار اليسار: ميلينشون صانع ملوك يحدد رئيس فرنسا المقبل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على جهود كل من الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان للفوز بالجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية والتى يتم تنظيمها بعد أقل من أسبوعين فى 24 أبريل الجارى، وقالت إنهما ذهبا فى اتجاهين معاكسين الاثنين في محاولة لحشد الدعم من الناخبين الجدد.

 

ويتطلع كلاهما إلى اقتناص أصوات بعض من أكثر من 7.7 مليون ناخب أيدوا المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون ، زعيم تيار اليسار والمرشح اليساري الوحيد الذي اقترب من الجولة الثانية بنسبة 21.95٪ من الأصوات يوم الأحد.

 

وقالت إن ماكرون توجه إلى الشمال ، حيث أمضى عدة ساعات يتحدث إلى الحشود في دينين ، وهي بلدة تعدين سابقة كان يسيطر عليها الاشتراكيون في السابق ولكنها الآن معقل لليمين المتطرف ، ووعد بأنه سيستمع إلى المرشحين "الذين فشلوا في التأهل" في الجولة الأولى من الانتخابات.

 

وتوجهت لوبان جنوبًا إلى شمال بورجوندي حيث تنتهى باريس ويبدأ الريف وحيث تتمتع بالفعل بالدعم.

 

ويحتاج كلا المرشحين إلى إقناع 49٪ من الناخبين الذين لم يؤيدوا أياً منهما يوم الأحد الماضى و 25.1٪ الذين لم يصوتوا على الإطلاق إذا كانوا يريدون الفوز بالدورة الثانية في 24 أبريل.

 

 

وأُعلن يوم الاثنين أن ماكرون ولوبان سيواجهان وجهاً لوجه في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من التصويت ، سيتم خلالها استجوابهما بشأن برامجهما. في عام 2017 ، شاهد ما يقرب من 16.5 مليون مشاهد الزوجين يتبادلان الإهانات في مناظرة ألحقت أضرارًا جسيمة بلوبان بعد أن فقدت أعصابها وأصبحت عدوانية.

 

وفي دينين ، التي كانت ذات يوم جزءًا من معقل مناجم الفحم في فرنسا لكنها الآن واحدة من أفقر المدن في فرنسا ، صوت ما يقرب من 42٪ للوبان يوم الأحد وأقل قليلاً من 15٪ لماكرون.

 

 


الانتخابات الفرنسية

انتخابات الرئاسة الفرنسية

ماكرون

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

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