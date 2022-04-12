جارديان: انتهاء الحرب فى أوكرانيا بعيد مع الاستعداد لمعركة دونباس

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء فى تحليل لها على الحرب الروسية الأوكرانية وقالت إن إمكانية انتهاء الحرب فى الوقت الحالى بعيدة حيث يستعد الجانبان لمعركة إظهار القوة فى دونباس بعد أن اضطرت روسيا للتخلي عن محاولتها للاستيلاء على كييف.

وأوضحت الصحيفة، أن النشاط العسكري الروسي الحالي يبدو وكأنه يدعم ما هو في الواقع أهداف حرب مخفضة: استهداف مقاطعات دونيتسك ولوجانسك بأكملها التي تطالب بما يسمى بالجمهوريات الانفصالية ، واعترف باستقلالهما بوتين قبل اندلاع الحرب.

وقالت تريسي جيرمان ، الأستاذة في قسم الدراسات الدفاعية في كينجز كوليدج لندن ، إن روسيا ربما تكون قد زادت بالفعل عدد الكتائب في شرق أوكرانيا "من 30 إلى 40 في الأيام الأخيرة"، معتبرة أن التركيز على جبهة واحدة "قد يكون أكثر قابلية للتحقيق ويمكن أن يوفر لبوتين شيء يمكن تصويره على أنه انتصار ".

الاعتقاد السائد في الغرب هو أن روسيا يمكن أن "تضاعف أو ربما تضاعف ثلاثة أضعاف" قواتها في دونباس ، مما قد يشكل تحولًا حاسمًا لصالح موسكو. وبالفعل ، كثفت روسيا عملياتها التمهيدية ، حيث قصفت أسرع خطوط إمداد للقوات في المنطقة.

اعترف الحاكم المحلي بأن دنيبرو ، أكبر مدينة خلف الخطوط الدفاعية ، تعرضت للدمار جراء هجوم روسي مطلع الأسبوع ، في حين تعرضت محطة السكة الحديد في كراماتورسك يوم الجمعة للضربة الصاروخية القاسية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، بهدف تعطيل القدرة على المناورة الأوكرانية.

وتكمن مشكلة موسكو في ما إذا كان بإمكان قواتها التي تعرضت للضرب بالفعل تنفيذ المهمة، حيث تم استدعاء من كتائبها "غير الفعالة" من حول كييف، وفقًا لتقدير من المخابرات الغربية يوم الاثنين.

وهذا يترك لموسكو قوة قتالية إجمالية قوامها 90 كتيبة. ويمكن أن يكون لكل كتيبة حوالي 800 جندي.