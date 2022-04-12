اليوم السابع
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تطوير غرف التحكم فى الإنارة بعين شمس شرق القاهرة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 ص
تطوير غرف التحكم فى الإنارة بعين شمس شرق القاهرة اعمده انارة - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس؛ شرق القاهرة، أنه يتم العمل لتطوير الخدمات بالحى للوصول للمستوى المطلوب لارتقاء عين شمس، ففى مجال الكهرباء والإنارة؛ يتم الآن استحداث نظم حديثة؛ حيث تم تركيب ولاعات وغرف تحكم متطورة للتحكم وإصلاح الأعطال وتأمين الكهرباء عن بعد للتوافق مع منظومة التحكم الرقمى التى سيتم تطبيقها فى كافة نطاق الحى التى اقرها خلال العام المالى الحالي

 

وأضاف رئيس الحى أنه تم التوجيه بتطوير وصيانة جميع الغرف و الولاعات القديمة المخلوعة وتجديدها بالكامل وإعادة تركيبها فى الأماكن مره أخرى ؛ للاستفادة الكاملة

 

وأوضح أن أعمال التطوير للبنية التحتية ومرافق عين شمس تسير متوازية مع ما يشهده الحى من أعمال متعددة "رصف ومياه وصرف" وفقا للخطة الموضوعة لتطوير عدد كبير من شوارع ومتفرعات الحى.

 


القاهرة

عين شمس

الكهرباء

نظم الانارة

رصف الطرق

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