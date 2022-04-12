تحرير 16536 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات على مدار الـ24 ساعة الماضية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16536 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: ضبط 4457 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و195 مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تمكنت القوات من ضبط 7 دراجات نارية مخالفة، و16 مخالفة شروط التراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.