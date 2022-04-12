تحرير 158 محضرا فى حملات مكثفة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق فى المنوفية

المنوفية: محمد فتحي

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 158 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجارى، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين جنح بمركز الباجور أحدهم ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط (100) كجم سكر مجهولة المصدر، والآخر ضد صاحب محل بقاله لحيازته سلع غذائية بدون مستندات دالة على مصدرها والتحفظ على 20 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، وفى مركز ومدينة منوف تم تحرير محضر آخر بناحية برهيم ضد صاحب مخزن مياه معدنية لعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 70 كرتونة مياه معدنية.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات الرقابية والتفتيشية الصارمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.