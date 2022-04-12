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بوتين: سنطلق منصة لمراقبة سير البضائع والنقل مع بيلاروسيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:59 م
بوتين: سنطلق منصة لمراقبة سير البضائع والنقل مع بيلاروسيا بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه نقل للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تطورات العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال مؤترم صحفى، أنه بحث مع الرئيس البلاروسى تشكيل قدرة دفاعية مشتركة مع بيلاروسيا، متابعا: سنطلق منصة لمراقبة سير البضائع والنقل مع بيلاروسيا.

وتابع الرئيس الروسى: سنوفر أرخص الأسعار للنفط والغاز لبيلاروسيا وبالروبل، ونسعى للتكامل المصرفي والمالي بين موسكو ومينسك.

وقال فلاديمير بوتين: بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا 40 مليار دولار، وسنعزز قدراتنا ولن تكون روسيا وبيلاروسيا معزولتين.

وتابع الرئيس الروسى: لن تنجح محاولات عزل وفك روسيا عن بيلاروسيا، موضحا أن الدول الغربية شنت حرب عقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا.

وقال فلاديمير بوتين، إنه سنواجه محاولات عزل روسيا وبيلاروسيا، متعهدا بمواجهة محاولات عزل روسيا وبيلاروسيا، ومن المهم تعميق الاندماج مع بيلاروسيا لمواجهة العقوبات.

 

 

 

 


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