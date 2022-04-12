برلمانى عراقى يؤكد أهمية تنفيذ مشاريع التنمية ضمن مشروع قانون الدعم الطارئ

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أكد عضو مجلس النواب العراقي أمير المعموري، أهمية تنفيذ مشاريع التنمية التي جاءت في بنود مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية جراء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وقال المعموري ـ في تصريح صحفي لقناة (العراقية) الإخباريةـ إنه "يؤيد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية نظرا لما يتضمنه من فقرات لدعم المشروعات المهمة وشبكة الحماية الاجتماعية والفئات التي وصفها بـ"الهشة".

ورجح النائب العراقي طرح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي للتصويت داخل مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن بعض النواب يرفضون إقرار هذا القانون بسبب تأجيل تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتنمية.