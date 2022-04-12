باحث كولوبمبى يلقي مصرعه بسبب فيل فى متنزه كيبالى الوطنى بأوغندا

كتبت : شيماء عبد المنعم

لقي باحث كولومبي كان يعمل لصالح إحدى الجامعات الأميركية حتفه، بعدما دهسه فيل، وهو الحادث مأساوى، الذى آثار الجدل، وحسب ما نشر موقع africanews أعلنت الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية إن الحادث وقع فى متنزه كيبالى الوطنى غربى أوغندا.



فيل

وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث يعمل فى جامعة ولاية أريزونا الأميركية، موجودا مع باحث آخر ومرشد فى المتنزه المعروف بتنوع الحيوانات البرية التى يحويها، وبمركزه الخاص بالأبحاث.

وأوضحت الهيئة في بيان، إن أفراد المجموعة "صادفوا فيلا كان بمفرده ثم هاجمهم، مما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة، وطارد الفيل سيباستيان ودهسه مما أدى إلى وفاته".

وأضافت: "لم نشهد حوادث مماثلة طوال السنوات الخمسين الماضية التى تخللتها أبحاث عن الغابات في متنزه كيبالي الوطني".