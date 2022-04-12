انتخاب "صدقان" و"ناصر" و"البطل" أعضاء جدد للمجلس الإنجيلى بالطائفة الإنجيلية

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي، القس سمير صدقان عن مجمع أسيوط، والشيخ ناصر صادق عن مجمع الوسطى، والشيخ رضا البطل عن مجمع القاهرة، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملى الإنجيلى العام.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بتوافر المناخ الصحى لمقومات الديمقراطية في انتخابات القيادات الإنجيلية، كما أشاد زكي بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، كأحد أهم المبادئ الوطنية للطائفة الإنجيلية فى مصر.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا نجتهد فى خدمة الله وخدمه بلادنا، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام للمصريين والعالم".

بدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال انعقاد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية، دورته الــ"132"، لليوم الثانى على التوالى والذى ستستمر أعماله حتى بعد غد الخميس الموافق 14 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.