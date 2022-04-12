القومى للمرأة يهنئ ماريان عازر لفوزها بجائزة المرأة بمجال الأمن السيبرانى بالشرق الأوسط

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الدكتورة ماريان عازر عضوة مجلس النواب سابقا لفوزها بجائزة المرأة في مجال الأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط من منظمة WICSME .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الدكتورة ماريان عازر بهذه الجائزة المستحقه التى تأتى تقديرا لاسهاماتها فى مجال حماية المرأة على مدار سنوات طويلة ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التى رفعت اسم مصر عاليا، متمنيةلها دوام النجاح والتوفيق .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان عازر تم تعيينها عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارا من مايو 2021 ، ورئيس لجنة الكنولوجيا و الابتكار بهيئة الرقابة المالية من اغسطس 2021.

وقبل تعيينها في البرلمان، تم تعيينها كمعاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الإستراتيجية 2015 ، وشغلت مناصب أستاذ مساعد، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات ، و أستاذ مساعد، جامعة النيل (NU) ، ورئيس ثم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) العالمية في مصر اعتبارا من مارس 2018 وحتى تاريخه.

ولها أكثر من 85 بحث علمي في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والشبكات.