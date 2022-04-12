القبض على هارب من تنفيذ 61 حكم قضائى بالحبس 107 سنوات فى الجيزة

تمكن رجال الأمن العام من القبض على هارب من تنفيذ 107 سنة حبس في الجيزة، وفور القبض عليه حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 61 حكم حبس (59 جزئي - 2مستأنف)، في قضايا (تبديد) بلغت مدد حبس 107 سنة بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 16 متهم ل7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7236 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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