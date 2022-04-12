الصحة توجه 4 رسائل هامة للمواطنين لحمايتهم من مخاطر كورونا خلال رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان 4 رسائل هامة للمواطنين فى شهر رمضان للحفاظ على صحتهم وذلك للحماية من عدوى كورونا مؤكدة أنه يجب تهوية المنزل باستمرار مع الحرص على ارتداء الكمامة والقيام بالتباعد الاجتماعى أثناء تواجدك مع الآخرين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحصول على لقاح كورونا كونه أداة هامة فى المحافظة على الصحة والوقاية من العدوى الخاصة بكورونا.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.