اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:39 م
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الشرطة البريطانية تصدر 30 غرامة إضافية لأشخاص حضروا "حفلات داونينج ستريت"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:00 م
الشرطة البريطانية تصدر 30 غرامة إضافية لأشخاص حضروا "حفلات داونينج ستريت" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها ستصدر أكثر من 50 غرامة على أشخاص خرقوا قواعد وباء كورونا بعد حضورهم حفلات وفعاليات فى مبان حكومية منها مجلس الوزراء البريطانى، داونينج ستريت.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المفهوم أن هذا يتضمن 30 إحالة إضافية لإشعارات الغرامات الثابتة بالإضافة إلى 20 إشعار غرامة صدر في أواخر مارس.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تقيم كميات كبيرة من "مواد التحقيق" التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الغرامات.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل عن هوية الذين يواجهون عقوبات أو الأحداث المعنية التى خرقت قواعد الإغلاق.

وفى بيان، قالت شرطة العاصمة: "التحقيق في مزاعم انتهاك لوائح كورونا في وايتهول وداونينج ستريت مستمر. اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، 12 أبريل 2022، قمنا بإحالة أكثر من 50 إحالة لإشعارات العقوبات الثابتة (FPN) إلى مكتب السجلات الجنائية التابع لانتهاك لوائح كورونا الذي ، بعد الإحالة ، يصدر بموجبه غرامات للأفراد."

وأضافت "نحن نبذل قصارى جهدنا للتقدم في هذا التحقيق بسرعة ، وهذا يشمل الاستمرار في تقييم كميات كبيرة من مواد التحقيق التي يمكن من خلالها إحالات أخرى إلى مكتب السجلات الجنائية."

في هذه الأثناء، اتهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر وزير المالية الملياردير المحاصر ريشي سوناك بـ "نفاق الرتبة" لاستخدامه "مخططات" لتقليل عبئه الضريبي مع تفاقم أزمة غلاء المعيشة.


بوريس جونسون

الشرطة البريطانية

حفلات داونينج ستريت

كورونا

وباء كورونا

ريشى سوناك

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