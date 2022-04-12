الداخلية تجفف منابع المخدرات فى رمضان بضربات حاسمة.. فيديو

واصلت وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط العديد من قضايا ترويج المواد المخدرة.
الداخلية تجفف منابع المخدرات فى رمضان بضربات حاسمة.. فيديوالثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:42 م
وزارة الداخلية- أرشيفية
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