اليوم السابع
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الداخلية تجفف منابع المخدرات فى رمضان بضربات حاسمة.. فيديو

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:42 م
الداخلية تجفف منابع المخدرات فى رمضان بضربات حاسمة.. فيديو وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط العديد من قضايا ترويج المواد المخدرة.
 
 
 

مخدرات

ترويج مخدرات

بيع مخدرات

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