اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:26 ص
أكرم القصاص
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الحكومة اليابانية: تحركات كوريا الشمالية الأخيرة غير مقبولة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 ص
الحكومة اليابانية: تحركات كوريا الشمالية الأخيرة غير مقبولة اليابان
ا ش ا

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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية إن تحركات كوريا الشمالية الأخيرة بما في ذلك اختبار الصواريخ الباليستية غير مقبولة تماما.
 
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو قوله إن سياسة اليابان بشأن كوريا الشمالية لم تتغير، مضيفا أن اليابان تهدف إلى حل شامل لعمليات الاختطاف والقضايا النووية والصاروخية وتسوية الماضي المؤسف وتطبيع العلاقات مع البلاد بما يتماشى مع إعلان بيونج يانج لعام 2002.
 
وأشار إلى أن تصرفات كوريا الشمالية الأخيرة مثل إطلاق صواريخ باليستية بما في ذلك صاروخ عابر للقارات في مارس الماضي تصعد التوتر وتشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
والمجتمع الدولي.
 
وأضاف ماتسونو أن اليابان ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لجعل كوريا الشمالية تتخلى عن الأسلحة النووية بالكامل.
 
كما لفت إلى أن قضية الرعايا اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية على رأس أولويات مجلس الوزراء الحالي، وأن حكومته لن تفوت فرصة واحدة لإعادة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن.
 

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