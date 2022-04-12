اليوم السابع
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التحريات: المتهم بقتل شاب في البساتين كان على علم باحتفاظه بأموال

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 ص
التحريات: المتهم بقتل شاب في البساتين كان على علم باحتفاظه بأموال كلابش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحريات المباحث حول واقعة القبض على حارس عقار بتهمة قتل شاب فى منطقة البساتين، أن دافع المتهم وراء ارتكاب الحادث هو السرقة.

وأشارت التحريات والتحقيقات، إلى أن المتهم اختمرت فى عقله فكرة سرقة المجنى عليه، لعلمه باحتفاظه بأموال داخل شقته، وهرب إلى إحدى محافظات الصعيد بعد ارتكاب الحادث.

وتمكن رجال المباحث من القبض على حارس عقار المتهم بقتل شابا داخل شقته وسرق محتوياتها فى منطقة البساتين بعدما تعدى عليه بسلاح ابيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على على جثة شاب أثر إصابته ب3 طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، وانه فر هارباً لأحد محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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