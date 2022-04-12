الأميرة البريطانية آن تتفقد سلاح الإشارات الملكية خلال زيارتها أستراليا

ريهام عبد الله

تفقدت الأميرة البريطانية آن، ابنة الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، فيلق الاشارات الملكية الأسترالية، وفيلق النقل الملكى الأسترالى، فى اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا.

وقال الحساب الملكى للعائلة المالكة عبر انستجرام :"في صباح اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا ، الأميرة الملكية في صباح اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا ، التقت الأميرة الملكية بأعضاء فيلق الإشارات الملكية الأسترالية (RASIGS) وفيلق النقل الملكي الأسترالي (RACT)،صاحبة السمو الملكي هي العقيد العام لـ RASIGS منذ عام 1977 و RACT منذ عام 2011".



الأميرة آن فى أستراليا



الأميرة آن



حساب العائلة المالكة



زيارة الأميرة آن لأستراليا

وتابع :"خلال فترة وجودها في أستراليا ، التقت الأميرة أيضًا برجال الإطفاء في المقر الرئيسي لخدمة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز في سيدني ، حيث تعلمت المزيد عن تأثير حرائق الغابات المدمرة في 2019-2020".

واستمر الحساب :"كما أقيمت حفلة حديقة خاصة في مقر الحكومة في سيدني بحضور من رعاة صاحب السمو الملكى، كما ستسافر الأميرة الآن إلى بابوا غينيا الجديدة نيابة عن الملكة احتفالاً باليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة".