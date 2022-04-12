اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأميرة البريطانية آن تتفقد سلاح الإشارات الملكية خلال زيارتها أستراليا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:29 ص
الأميرة البريطانية آن تتفقد سلاح الإشارات الملكية خلال زيارتها أستراليا الأميرة آن
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت الأميرة البريطانية آن، ابنة الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، فيلق الاشارات الملكية الأسترالية، وفيلق النقل الملكى الأسترالى، فى اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا.

وقال الحساب الملكى للعائلة المالكة عبر انستجرام :"في صباح اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا ، الأميرة الملكية في صباح اليوم الأخير من زيارتها لأستراليا ، التقت الأميرة الملكية بأعضاء فيلق الإشارات الملكية الأسترالية (RASIGS) وفيلق النقل الملكي الأسترالي (RACT)،صاحبة السمو الملكي هي العقيد العام لـ RASIGS منذ عام 1977 و RACT منذ عام 2011".

الأميرة آن فى أستاليا
الأميرة آن فى أستراليا

 

الأميرة آن
الأميرة آن

 

حساب العائلة المالكة
حساب العائلة المالكة

 

زيارة الأميرة آن لأستراليا
زيارة الأميرة آن لأستراليا

 

وتابع :"خلال فترة وجودها في أستراليا ، التقت الأميرة أيضًا برجال الإطفاء في المقر الرئيسي لخدمة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز في سيدني ، حيث تعلمت المزيد عن تأثير حرائق الغابات المدمرة في 2019-2020".

واستمر الحساب :"كما أقيمت حفلة حديقة خاصة في مقر الحكومة في سيدني بحضور من رعاة صاحب السمو الملكى، كما ستسافر الأميرة الآن إلى بابوا غينيا الجديدة نيابة عن الملكة احتفالاً باليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة".


الاميرة ان

بريطانيا

الاميرة البريطانية ان

استراليا

الملكة اليزابيث

الأميرة آن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متعبة ومرهقة.. الملكة إليزابيث تصف تجربتها مع كورونا بعد التعافي

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:51 ص

الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا للغاية"‏

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:24 ص

من ذاكرة التاريخ.. الملكة إليزابيث فى كابينة السائق فى أحد قطارات المترو

الأحد، 10 أبريل 2022 01:31 م

العائلة المالكة البريطانية تحيى ذكرى مرور 20 عاما على وفاة الملكة إليزابيث الأم

الأربعاء، 30 مارس 2022 01:18 م

العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد الأم بصورة ملكية نادرة

الأحد، 27 مارس 2022 02:45 م

العائلة المالكة البريطانية تحتفل بيوم القديس باتريك بحضور كيت ووليام

الخميس، 17 مارس 2022 12:22 م

العائلة المالكة البريطانية تشهد أول تجمع شخصى للكومنولث منذ بداية كورونا

الإثنين، 14 مارس 2022 01:57 م

العائلة المالكة البريطانية تحتفل بيوم الكومنولث

الإثنين، 14 مارس 2022 12:21 م

العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد ميلاد إيرل ويسيكس

الخميس، 10 مارس 2022 01:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة