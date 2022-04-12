اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: ما بين 8 إلى 13 مليون شخص قد يواجهون نقص الغذاء بأوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:31 م
الأمم المتحدة: ما بين 8 إلى 13 مليون شخص قد يواجهون نقص الغذاء بأوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن ما بين 8 إلى 13 مليون شخص قد يواجهون نقص الغذاء جراء الحرب بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فشل المحادثات الروسية الأوكرانية، موضحا أن ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولكن لم يكن هناك خيار آخر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال الرئيس الروسى، إن المفاوضات بلغت حائطا مسدودا، موضحا أن أحداث بوتشا الأوكرانية ملفقة ومزيفة، مضيفًا: لن نخفى أي معلومات عن العملية العسكرية في أوكرانيا، مهددا أوروبا بموجة مهاجرين جديدة.

 

وتابع الرئيس الروسى، أن ما يجرى فى أوكرانيا مأساوى.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة