الأمم المتحدة: ما بين 8 إلى 13 مليون شخص قد يواجهون نقص الغذاء بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن ما بين 8 إلى 13 مليون شخص قد يواجهون نقص الغذاء جراء الحرب بأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فشل المحادثات الروسية الأوكرانية، موضحا أن ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولكن لم يكن هناك خيار آخر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس الروسى، إن المفاوضات بلغت حائطا مسدودا، موضحا أن أحداث بوتشا الأوكرانية ملفقة ومزيفة، مضيفًا: لن نخفى أي معلومات عن العملية العسكرية في أوكرانيا، مهددا أوروبا بموجة مهاجرين جديدة.

وتابع الرئيس الروسى، أن ما يجرى فى أوكرانيا مأساوى.