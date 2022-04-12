اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:51 ص
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اعرف خريطة الدولة الاستثمارية بـ6.2 مليار جنيه لتنفيذ 333 مشروعًا بالدقهلية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:00 ص
اعرف خريطة الدولة الاستثمارية بـ6.2 مليار جنيه لتنفيذ 333 مشروعًا بالدقهلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت أسماء أمين

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022، وذلك ضمن خطة المواطن التي تعلنها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، وتوضيح أولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

 

وتتضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية عدة مشروعات تتلخص فيما يلي:

- يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 333 مشروعًا.

- تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية 6.2 مليار جنيه.

- توجيه استثمارات بـ1.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 29.3%.

- 1.7 مليار جنيه موجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 27%.

- قطاع النقل استحوذ على استثمارات بـ1.2 مليار جنيه بنسبة 19.4%.

- قطاع التنمية المحلية حصل على 593.3 مليون جنيه بنسبة 9.5%.

- قطاع التعليم قبل الجامعي حصل على 459.1 مليون جنيه بنسبة 7.4%.

- 460.2 مليون جنيه استثمارات القطاعات الأخرى بالمحافظة بنسبة 7.4%.

 

أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية

- توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

- توجيه نحو 140.3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

- يبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا.

- في قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعًا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية.

- أهم المستهدفات التنموية بالتنمية المحلية توجيه 274.5 مليون جنيه لتحسين البيئة.

- رصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه.

- في مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.


مشروعات استثمارية

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وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد

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