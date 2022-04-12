اعرف خريطة الدولة الاستثمارية بـ6.2 مليار جنيه لتنفيذ 333 مشروعًا بالدقهلية

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022، وذلك ضمن خطة المواطن التي تعلنها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، وتوضيح أولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وتتضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية عدة مشروعات تتلخص فيما يلي:

- يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 333 مشروعًا.

- تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية 6.2 مليار جنيه.

- توجيه استثمارات بـ1.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 29.3%.

- 1.7 مليار جنيه موجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 27%.

- قطاع النقل استحوذ على استثمارات بـ1.2 مليار جنيه بنسبة 19.4%.

- قطاع التنمية المحلية حصل على 593.3 مليون جنيه بنسبة 9.5%.

- قطاع التعليم قبل الجامعي حصل على 459.1 مليون جنيه بنسبة 7.4%.

- 460.2 مليون جنيه استثمارات القطاعات الأخرى بالمحافظة بنسبة 7.4%.

أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية

- توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

- توجيه نحو 140.3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

- يبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا.

- في قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعًا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية.

- أهم المستهدفات التنموية بالتنمية المحلية توجيه 274.5 مليون جنيه لتحسين البيئة.

- رصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه.

- في مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.