إعدام أكثر من 13 مليون من الدواجن فى فرنسا بسبب إنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أكد مسئول بوزارة الزراعة الفرنسية أنه تم إعدام أكثر من 13 مليون من الدواجن منذ نهاية نوفمبر بسبب انفلونزا الطيور التى تتفاقم وتنتشر فى البلاد.

وشهدت فرنسا ارتفاعًا نادرًا في حالات تفشي الفيروس المعدي ، الذي يعتقد أنه وصل إلى البلاد عن طريق الطيور البرية المهاجرة. ارتفعت عمليات الإعدام بشكل كبير منذ أن ضرب الفيروس أكبر مناطق إنتاج الدواجن في فرنسا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشار موقع وزارة الزراعة الفرنسية إلى أنه من 8 أبريل ، كان هناك 1230 تفشيًا في المزارع منذ اكتشاف الأول في 26 نوفمبر ، وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 10٪ في ثمانية أيام.

أثار انتشار إنفلونزا الطيور مخاوف الحكومات وصناعة الدواجن بسبب الدمار الذي يمكن أن يسببه في المزارع ، واحتمال فرض قيود على التجارة وخطر انتقال العدوى من البشر.

انتشرت سلالة H5N1 شديدة العدوانية وشديدة العدوى بسرعة في أوروبا في الأشهر الأخيرة ، مما تسبب في إعدام جماعي في العديد من البلدان ، ولا سيما إيطاليا.

وتنتشر أنفلونزا الطيور في المقام الأول من خلال براز الطيور البرية المصابة، لا يمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال تناول منتجات الدواجن، على الرغم من وجود حالات عرضية لأشخاص يصابون بسلالات من المرض من خلال الاتصال الوثيق مع الطيور المصابة.