إصابة أسرة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام أسرة كاملة محولين من مستشفى أخميم المركزى، مصابين بحالة إعياء وقيئ الحالة العامة مستقرة ادعاء تناول طعام منزلى فاسد تم حجز المصابين بقسم الاستقبال، وتم متابعة حالتهم الصحية بمعرفة أطباء القسم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة عدد من الأشخاص، بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوصول كل من كرم ا ح ا 40 سنة عامل وزوجته وفاء م ج ا - 35 سنة ربة منزل و دينا ك ا ح 15 سنة طالبة والطفل أحمد ك ا ح 10 سنوات " نجلي الأول والثانية " والسيد ا ح ا 47 سنة مدرس " شقيق الأول " وعلي ا ا ح 17 سنة طالب وهاجر ا ا ح 19 سنة طالبة والطفلة هدير ا ا ح 12 سنة طالبة والطفلة رغد ا ا ح 10 سنوات والطفل محمد ا ا ح 7 سنوات " أنجال الخامس " وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة مركز أخميم إلى مستشفي سوهاج العام يعانون من " حالة إعياء وقيئ – الحالة العامة مستقرة " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد.

بسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.