إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 933 مترا بمراكز البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.



وشدد على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.



وكذلك الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.



وأوضح محافظ البحيرة أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - أبو المطامير - أبو حمص "عن إزالة 8 حالات تعدي باجمالى مساحة بلغت 933 م2، عبارة عن إزالة 5 حالات بمساحة 500 م بدمنهور و حالتين بمساحة 415 م بأبو المطامير وحالة بمساحة 18 م بأبو حمص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.