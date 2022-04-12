اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبى على التسريع فى توريد الأسلحة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:13 م
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبى على التسريع فى توريد الأسلحة أوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حث مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أندري يرماك، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على تسريع إمدادات الأسلحة لبلاده.
 
وقال يرماك - عبر موقع تليجرام للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، ولكن من الضروري العمل بشكل أسرع.
 
وأضاف أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، صرح عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قد أيدت توريد الأسلحة لأوكرانيا.
 
وتابع يرماك، أن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده، لكن من الضروري العمل بشكل أسرع. 
 
ويذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد حث الدول الشريكة على مراجعة قواعد إمدادات الأسلحة.

اوكرانيا

روسيا

الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة