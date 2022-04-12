أوقاف الإسكندرية تعقد لقاء لنشر الإسلام الوسط بين طلاب المدارس

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية لقاء ثقافى بمدرسة البيطاش الثانوية بنات بعنوان "قيمة الانتماء للوطن ومواجهة الأفكار الهادمة" تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة .



يأتى ذلك وفي إطار بروتوكولات التعاون بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.



فى سياق اخر في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عقدت الجلسة الستون من جلسات الدوار بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بنجع القطعان بحضور الشيخ أيمن سلامة إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية والدكتورة إيمان مانا عضو المجلس القومي للمرأة ودارت المناقشات حول علاج الخلافات الزوجية من المنظور الديني.

كما قام الشيخ سلامة بجولة مرورية على مساجد إدارة المنتزه للاطمئنان على سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها والشد من ازرهم وللتأكيد على مكافأة الملتزمين والمجتهدين والأخذ على ايدي المقصرين.