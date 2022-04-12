اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أمين "التعاون الخليجي": القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن لمقدرات دول المجلس

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:00 ص
أمين "التعاون الخليجي": القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن لمقدرات دول المجلس التعاون الخليجى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة تمثل ركيزة أمن واستقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس، ومصدر عز وفخر لكافة أبناء دول مجلس التعاون. 
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال زيارة الحجرف لمقر القيادة العسكرية الموحدة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، وكبار ضباط القيادة. 
 
وأشار الحجرف إلى أن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة قادة دول مجلس التعاون إيمانًا منهم بروابط التلاحم بين الدول الأعضاء.

مجلس التعاون الخليجى

الخليج

امن الخليج

اخبار الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة