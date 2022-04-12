اليوم السابع
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أرز جديد عالى الإنتاج ويتحمل الملوحة.. لقاء مع الفائز بذهبية معرض جنيف العالمى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:20 م
أرز جديد عالى الإنتاج ويتحمل الملوحة.. لقاء مع الفائز بذهبية معرض جنيف العالمى الدكتور حمدي موافي الفائز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع  الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من الأرز عالى الانتاجية ويتحمل الملوحة وقلة المياه، وسعادة الدكتور حمدى الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر ووكيل معهد البحوث الحقلية الأسبق ورئيس البرنامج القومي للأرز بمصر، بفوزه بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022، مؤكداً أن الهدف الذى يسعى له دائما مركز البحوث الزراعية استنباط أصناف جديدة من الأرز، تتحمل التقلبات والتغييرات البيئية، بالإضافة إلى ملوحة التربة وقلة المياه، وتعطى إنتاجية عالية من الأصناف والهجن السوبر والبسمتى.

قال موافي، إنه سعيد أن تفوز مصر بالميدالية الذهبية من بين 20 دولة مشاركة على مستوى العالم منها الصين والهند، موجها الشكر للقيادة السياسية فى مصر وكل فريق العمل الذى عمل معه على مدار 14 سنة كاملة، لاستباط أصناف من الأرز تعطى انتاجية عالية تتراوح ما بين 25 لـ50%، بالتعاون بين وزارة الزراعة وهيئة البحث العلمى، ومحطة البحوث الزراعية بسخا.

الدكتور حمدي موافي الفائز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف
الدكتور حمدي موافي الفائز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف

 


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