وقال أوستن -في تغريدة له على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، إنه تحدث إلى عناصر من القوات الأوكرانية تدربوا فى الولايات المتحدة قبل العودة إلى ديارهم، مثنيا على شجاعتهم ومهاراتهم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد تعهد لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف -خلال مباحثات هاتفية أجريت السبت الماضي- بمواصلة التنسيق مع الحلفاء والشركاء لاستمرار تدفق المساعدات إلى كييف.