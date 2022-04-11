وزيرة الهجرة تبحث استفادة المصريين بالخارج من خدمات البريدى المصرى

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

وقالت وزيرة الهجرة إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين، وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر ، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التى يتجاوز عددها ٤٢٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات الخاصة بهم والأدوية وغيرها.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لما ستقدمه من مميزات لهم ولذويهم، وخصوصًا بدول الخليج؛ لأن هذه الدول بها عدد كبير من المصريين، لافتة إلى أن خدمة التحويلات النقدية عبر البريد وبالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية تلبي طلبات شريحة المواطنين ترغب في ارسال التحويلات بطريقة آمنة لأسرهم داخل القري، ومن ثم تحقيق زيادة في هذه التحويلات والنقد الأجنبي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ويقدم خدماته للمصريين بالخارج في أغلب دول العالم وخصوصًا الخليج، مبديًا استعداده التام للعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصري بالخارج من نقل مستندات وأدوية الي جانب التحولات النقدية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعي دائما إلى رفع مستوى أداء كافة الخدمات باستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري في ظل تضافر الجهود فقد تم الاتفاق مع مصر للطيران لتخصيص مساحات خاصة به للشحن، فمن الممكن أن يتم نقل وشحن كل ما يحتاجه المصريين بالخارج، كاشفًا أن البريد المصري قد وقع العديد من الاتفاقيات منها السعودية وقطر والإمارات والأردن.