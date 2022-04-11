نيويورك تايمز: تدمير المزارع بأوكرانيا جراء تفاقم أزمة الغذاء

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على تأثير الحرب الروسية فى أوكرانيا على إمدادات الغذاء العالمية، وتفاقم الأزمة بتدمير مزارع فى أوكرانيا فى ظل القصف الروسى، وقالت الصحيفة إن أوكرانيا قد خسرت على الأقل 1.5 مليار دولار من صادرات الحبوب منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة بالبلاد مؤخرا، وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب أيضا إلى تعطيل الإمدادات من روسيا، التى تعد من كبار مصدرى الحبوب فى العالم أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى تحذير مدير برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة من أن هذا المزيج يخلق أزمة غذاء النية تتجاوز أى شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت نيويورك تايمز إنه فى أوكرانيا، تمتلئ المستودعات بالحبوب التى لا يمكن تصديرها. وقامت روسيا بحظر الدخول إلى البحر الأسود، الذى يعد طريق الصادرات الوحيد لأوكرانيا، بينما تواجه قطارات الشحن عقبات لوجستية، وتعثر النقل بالشاحنات لأن معظم سائقى الشاحنات هم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد ولا يمكنهم قيادة الصادرات الزراعية عبر الحدود.

كما حظرت أوكرانيا بعض صادرات الحبوب للتأكد من أن لديها ما يكفى من الغذاء لإطعام شعبها. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأسبوع الماضى إن ستة صوامع كبيرة دمرت جراء القصف الروسى. ويقول المزارعون إنهم يواجهون نقصا فى الوقود والأسمدة، وأن بعض عمالهم ذهبوا إلى ساحة المعركة.

واضطر بعض المزارعين فى أوكرانيا إلى ترك أراضيهم بسبب القتال، ودمرت القذائف والصواريخ ماكيناتهم، وأصابت العاملين وقتلت الماشية. ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين قوله إن مزرعته تحولت إلى دمار، ولم يعد هناك ما تبقى منها.

وتغطى الأرض الزراعية 70% من مساحة أوكرانيا، وتمثل المنتجات الزراعية صادرتها الأساسية وتمثل 10% من دخلها القومى. وتتعد اوكرانيا واحدة من كبار مصدرى العالم للذرة والقمح وأكبر مصدر لزيت عباد الشمس.