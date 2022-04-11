نواب حزب عمران خان يعلنون استقالتهم من البرلمان الباكستانى

كتب أحمد عرفة

أعلن نواب حزب عمران خان استقالتهم من البرلمان الباكستاني، احتجاجا على تشكيل المعارضة لحكومة جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق خرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستانى المقال عمران خان إلى الشوارع ملوحين بأعلام حزبه وتعهدوا بدعمه، فيما يهيمن الشباب الذين يمثلون العمود الفقرى لنهجه على الحشود، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

وفى مدينة كراتشى الساحلية بجنوب بحر العرب، ردد أكثر من 20 ألف شخص شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة، وفى العاصمة إسلام أباد، أضاءت أنوار الآلاف من المؤيدين سماء الليل بينما كان خان يشق طريقه بين الحشد على متن شاحنة ذات ألوان زاهية.

واتهم أنصاره واشنطن بتدبير الإطاحة به وانسحب حزبه من البرلمان قبل وقت قصير من التصويت، علما أنه سيتم انمتخاب خليفة لخان وسيؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان غدا الاثنين.

والمنافس الرئيسى هو شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف.