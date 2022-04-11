اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغ ضد منتحلة صفة تدير مراكز بالإسكندرية ومرسى مطروح

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:12 م
نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغ ضد منتحلة صفة تدير مراكز بالإسكندرية ومرسى مطروح نقابة العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع المدعوة "م.ف.ا" حيث تدعى أنها خريجة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، وحصولها على درجة دكتور علاج طبيعى وماجستير تغذية علاجية، وانتقلت إلى أخصائية جلدية وأمراض مناعية وتجميل وليزر، مشيرة إلى أنه بالكشف عنها فى سجلات وزارة الصحة والنقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، رغم أنها تدير عدة مراكز بمحافظة الأسكندرية ومرسى مطروح.
 
وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى أنها حررت بلاغ بالنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكورة وضد المراكز التى تعمل بها، علما بأنها تحمل بطاقة رقم قومى مُسجل المهنة بها أخصائية عناية بالبشرة ومن غير المعروف المذكورة خريجة أى كلية.
 
وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة المواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة وتراخيص وزارة الصحة.
 
 

نقابة العلاج الطبيعى

دخلاء العلاج الطبيعى

منتحلى صفه العلاج الطبيعى

العلاج الطبيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة العلاج الطبيعى: القبض على أخصائية التغذية بعد تحرير بلاغات ضدها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:45 م

نقابة العلاج الطبيعى تقرر تعليق عضوية 3 أعضاء وإحالتهم للتحقيق بعد وفاة مريض

السبت، 02 أبريل 2022 10:51 ص

نقابة العلاج الطبيعى: غلق مركزين للتأهيل الحركى بالإسكندرية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:33 م

نقابة العلاج الطبيعى تضبط منتحل صفة زور بكالوريوس فى تخصصها

الإثنين، 17 يناير 2022 03:05 م

نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة.. وتؤكد: يحمل كارنيها مزورا غير مقيد بالصحة

الجمعة، 14 يناير 2022 09:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة