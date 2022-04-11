نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغ ضد منتحلة صفة تدير مراكز بالإسكندرية ومرسى مطروح

كتبت آية دعبس

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع المدعوة "م.ف.ا" حيث تدعى أنها خريجة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، وحصولها على درجة دكتور علاج طبيعى وماجستير تغذية علاجية، وانتقلت إلى أخصائية جلدية وأمراض مناعية وتجميل وليزر، مشيرة إلى أنه بالكشف عنها فى سجلات وزارة الصحة والنقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، رغم أنها تدير عدة مراكز بمحافظة الأسكندرية ومرسى مطروح.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى أنها حررت بلاغ بالنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكورة وضد المراكز التى تعمل بها، علما بأنها تحمل بطاقة رقم قومى مُسجل المهنة بها أخصائية عناية بالبشرة ومن غير المعروف المذكورة خريجة أى كلية.

وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة المواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة وتراخيص وزارة الصحة.