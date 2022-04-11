من مطبخك.. 6 أغذية أساسية يجب تناولها يوميا لضمان تغذية صحية سليمة

كتبت إيناس البنا

تعد الوجبات المطبوخة في المنزل من أكثر الوجبات الصحية والمغذية التي يمكنك تناولها على الإطلاق، لتحضير وجبة مغذية مطبوخة في المنزل.

اليوم سنتحدث عن بعض المواد الغذائية الصحية التي يجب أن تكون دائمًا في مطبخك وفقا لموقع " onlymyhealth"

أساسيات صحية لتناول وجبات مغذية كل يوم

1. الفاصوليا والعدس المجففة

يعتبر العدس وكذلك الفول من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها في المنزل، يتمتع كلاهما أيضًا بعمر افتراضي طويل يتيح لك تخزين مطبخك بهذه المكونات لفترة طويلة، يمكن تخزين الخيارات الغذائية غير القابلة للتلف مثل العدس والفاصوليا في درجة حرارة الغرفة، الفاصوليا المجففة مغذية للغاية وتوفر وفرة من العناصر الغذائية مثل الألياف والمغنيسيوم وفيتامين ب والحديد.

2. احتفظ بالمكسرات والبذور

إذا كنت تبحث عن طعام مغذي فائق الجودة، فهو عبارة عن مكسرات وبذور لك، فهي دهون صحية تحتوي على ألياف بروتينية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، يمكن أن توفر هذه الأطعمة مجموعة متنوعة وكذلك تلبي المتطلبات الغذائية لجسمك للاحتياجات اليومية، كما هو الحال مع الفول والعدس ، يمكن أيضًا تخزين المكسرات والبذور في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر.

3. الحبوب الصحية

هناك العديد من الحبوب الصحية التي يمكنك تخزينها في منزلك. اعتمادًا على نوع الحبوب، يمكنك صنع الأرز البني والبرجل والشوفان والكينوا وغيرها كجزء من وجبتك، يمكنك الاحتفاظ بمعظم الحبوب في درجة حرارة الغرفة وبالتالي يمكن شراؤها بسهولة بكميات كبيرة، تعتبر الحبوب مصدرًا ممتازًا للألياف والمغذيات الدقيقة، كما أنها تحتوي على فيتامين ب والمغنيسيوم وتناولها يمكن أن يحميك من أمراض القلب وكذلك السرطان.

4. العسل

يمكنك تناول العسل، والتي يمكنك إضافتها في معظم أطباقك، هذه محليات طبيعية تفيد جسمك ويمكن أن تمنعك من الالتهابات، يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، كما أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

5. خل التفاح

يستخدم خل التفاح في المطبخ لأغراض متعددة، يمكن أن يكون فعالاً في إضافة نكهة إلى الوصفات مثل الصلصات والتتبيلات والسلع المخبوزة، لها نكهة منعشة للغاية تجعلها متعددة الاستخدامات وجذابة للأكل، وفقًا لبعض الدراسات، يحتوي خل التفاح أيضًا على خصائص مضادة لمرض السكر والالتهابات ومضادات الأكسدة وتعزيز صحة القلب. يجب أن يكون بكميات محدودة. بعد سماع الكثير من الفوائد، يصعب إبعاده عن المطبخ.

6. البهارات والأعشاب المجففة

تقلل التوابل والأعشاب من خطر الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة في الجسم، يمكن أن يعزز صحتك إذا كان لديك رف توابل جيد التجهيز وتستخدم توابلك جيدًا في كل وجبة معدة.