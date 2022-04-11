ممثل الأغذية العالمي: مصر شريك استراتيجي ببرامج التنمية ولديها رؤية مستقبلية

كتبت: هند المغربي

أكد برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الحكومة المصرية شريك استراتيجي هام لبرنامج الأغذية العالمي من خلال دعم الموارد التي يحتاجها البرنامج، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي تدعم البرامج التنموية من خلال برامج مبادلة الديون.

وأوضح مسؤول الأغذية العالمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع " مصر لديها رؤية مستقبليه واضحة ولديها استعداد جيد للمشاورات وهو ما تم فعليا مؤخرا مع حكومتي إيطاليا وألمانيا حيث ان مبادرة مبادلة الديون لها افادة مزدوجة من حيث المشروعات التي تمت لدعم الفئات الأكثر احتياجا بأصل الدين بالإضافة إلى المشروعات التي تتم في إطار مبادرة مبادلة الدين وتتم هذه المبادرة من خلال عشرات الملايين من الدولارات".

وتابع المسؤول الأممي أننا استفدنا من خلال جائحة كورونا حيث تمكنا خلال هذه الفترة رفع المبالغ المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر دون المساس بالميزانية المخصصة للبرنامج ، كما اننا قمنا بابتكار طرق جديدة لتوصيل المساعدات تكون أقل تكلفه وتصل أسرع للمستحقين .