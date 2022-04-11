معاش تكافل وكرامة ووظائف بالقطاع الخاص خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة لعقد اللقاء الإسبوعي ببعض المواطنين ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ونائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة ومديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، وبحضور 10 مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وإستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 9 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم ، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

كما كلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 9 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم مؤكداً على عدم توافر أي فرص عمل بالقطاع الحكومي وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

وخلال اللقاء تقدمت مواطنة بشكوى تفيد عدم وجود دخل ثابت لها بعد قضائها فترة عقوبة وعدم تحمل زوجها لمسؤلية إعالتها، فتم تكليف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي ببحث حالتها وتكليف إحدى الجمعيات الأهلية بتجهيز كشك لها خارج المدينة ليعينها على إعالة أسرتها.