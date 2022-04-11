اليوم السابع
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محافظ الأقصر يستقبل القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:19 ص
محافظ الأقصر يستقبل القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا محافظ الأقصر يستقبل القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب
الأقصر - أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، حيث تم توصيل 410 وصلة مياه منزلية بمتوسط 1845 مستفيدا فى قرى مركزى ارمنت واسنا بتكلفة تقارب مليون جنيه، وبصدد العمل على حالات أخرى.

وقال محافظ الأقصر خلال اللقاء، إن الدولة  تعمل على التنمية المستدامة طبقا لأهداف 2030، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للشركات التى تساهم فى التنمية، مثمناً الأدوار التى تقوم بها المؤسسات والشركات فى أحداث تنمية جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية.

وحضر اللقاء اللواء محمد يحيى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر و محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

 
 

الاقصر

توصيل المياه بالاقصر

اخبار اليوم

مشروع توصيل مياه الشرب للفئات الاكثر احتياجا

اخبار المحافظات

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