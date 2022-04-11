اليوم السابع
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محافظ أسوان يكلف نائبه برصد ملاحظات مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز إدفو‎‎

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:47 ص
محافظ أسوان يكلف نائبه برصد ملاحظات مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز إدفو‎‎ جولة نائب محافظ اسوان بمشروعات حياة كريمة
أسوان - عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للوقوف على تلافى الملاحظات، التى رصدها اللواء أشرف عطية أثناء جولته الميدانية الأخيرة لمشروعات " حياة كريمة " .

وشملت جولة نائب محافظ أسوان قرى القنان والبصيلية قبلى والكلح غرب، والتى رافقه خلالها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، حيث تضمنت الجولة زيارة قرية القنان لتفقد مشروع الصرف الصحى ومجمع الخدمات الزراعية، بجانب مدرسة ومركز شباب القنان، كما تفقد أحمد شعبان داخل قرية البصيلية قبلى مشروع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب ومجمع الخدمات، والمجمع الزراعى، ومجمع الألبان الملحق به، فضلاً عن مراكز الشباب الجارى تنفيذها من خلال جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، وأختتم نائب المحافظ جولته بتفقد مشروعات الكهرباء والرى وتغطية الترع داخل قرية الكلح غرب .

 


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