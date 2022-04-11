اليوم السابع
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مجموعة "سوسيتيه جنرال" المصرفية الفرنسية تعلن انسحابها من السوق الروسية

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:59 ص
مجموعة "سوسيتيه جنرال" المصرفية الفرنسية تعلن انسحابها من السوق الروسية سوسيتيه جنرال - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت المجموعة المالية الفرنسية "سوسيتيه جنرال"، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع الأنشطة التجارية في روسيا على خلفية الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت المجموعة الفرنسية فى بيان إنه سيتم بيع أصولها في بنك "روس بنك" (Rosbank) وأعمال التأمين لشريكتها سابقا في البنك مجموعة "إينتروس" (Interros).

وجاء في بيان صدر عن "سوسيتيه جنرال" "توقف "سوسيتيه جنرال" أنشطتها المصرفية والتأمينية في روسيا وتعلن عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها بالكامل في "روس بنك" (Rosbank) وشركات التأمين الروسية التابعة للمجموعة إلى مجموعة "إينتروس" (Interros)، المساهم السابق في (روس بنك)".

وأضافت "بهذه الاتفاقية، التي تم إبرامها بعد عدة أسابيع من العمل المكثف، ستخرج المجموعة بطريقة فعالة ومنظمة من روسيا، مما يضمن الاستمرارية لموظفيها وعملائها".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الأسابيع المقبلة، وبحسب البيان فقد وافقت اللجنة الحكومية الروسية لمراقبة الاستثمار الأجنبي على الصفقة.

ووفقا لشروط الصفقة ستواصل "روس بنك" (Rosbank) أنشطتها وتطورها في روسيا وتحتفظ بمكانة الشريك المميز لـ"سوسيتيه جنرال".

 


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