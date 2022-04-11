متكترش فى اللحوم خلال الفطار وركز على الخضروات

نهير عبد النبى

في رمضان تكثر العزائم والولائم وتتنوع الأصناف على سفرة الطعام وخصوصا أنواع اللحوم المختلفة، ولكن كثرة الإفراط في تناول اللحوم قد يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وحسب ما ذكره موقع insider قد يؤثر الافراط في تناول اللحوم على صحة الجسم ويسبب اضرار عديدة ومنها:

1:قد تشعر بالتعب خاصة بعد تناول وجبة دسمة.



كل الطاقة اللازمة لهضم وجبة غنية باللحوم يمكن أن يكون لها أعراض إضافية تجعلك تشعر بالخمول أو الضباب أو النعاس بعد الأكل، أثناء عملك على الهضم ، يقوم جسمك بنقل تدفق الدم إلى أمعائك للمساعدة في تحديد أولويات هذه العملية ، مما يعني تحويله عن مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك الدماغ وهذا يفسر حالة الترنح التي تتبع أحيانًا وجبة كبيرة.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للوجبات غير المتوازنة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات أو الدهون ، لأنها يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات الأنسولين والسكر في الدم ، لذا فإن أفضل رهان لك للحصول على طاقة مستدامة هو تضمين مزيج جيد من جميع المغذيات الكبيرة الثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أنواع اللحوم مثل لحم البقر والديك الرومي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني مرتبط بإنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون بشري ينظم النوم.

2:قد يعاني الجهاز الهضمي من نقص في الألياف



إحدى نتائج تناول الكثير من اللحوم هو أنك على الأرجح تأكل أطعمة أخرى أقل، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة نتيجة لذلك ، قد تجد نفسك تشعر بالانتفاخ أو تعاني من إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم.

تحتوي اللحوم على العديد من العناصر الغذائية ، ولكن أهم ما ينقصها هو الألياف ، وهي شكل غير قابل للهضم من الكربوهيدرات وهو أمر ضروري لعملية الهضم وتنظيم نسبة السكر في الدم بدونها ، يمكن أن تعاني من ضائقة معدية معوية خطيرة ، بما في ذلك التقلصات .

تم ربط النظام الغذائي الغني بالألياف بتحسين الجهاز الهضمي والصحة العامة و يعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن الألياف توفر مصدرًا جيدًا للغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء ، مما يؤدي إلى فوائد التمثيل الغذائي.

3:قد تصاب بالجفاف من معالجة كل هذا البروتين



من الآثار الجانبية الأخرى لكل البروتين في نظام غذائي غني باللحوم أنه قد يستغرق الكثير من ماء الجسم لمعالجته ، مما يجعلك تعاني من الجفاف، على الرغم من أهمية البروتين للصحة بما في ذلك بناء العضلات وإصلاحها ، يميل الناس إلى الاعتقاد بأنهم بحاجة إلى أكثر مما يحتاجون إليه بالفعل.

4: وزن الجسم



يسبب الافراط في تناول الللحوم من السمنة المفرطة لذلك ، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فاختر القطع الخالية من الدهون من لحم البقر والدواجن ، أو الأسماك ، فجميعها تحتوي على سعرات حرارية أقل لكل وجبة.

5: زيادة خطر الإصابة بالأمراض



ربطت الدراسات باستمرار ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وخصوصا اللحوم المصنعة لأنها تحتوى على مواد كيميائية مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون والكلى والمعدة.