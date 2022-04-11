وأوضحت المصادر -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، طلب دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه أوك يوم 8 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن سوه أكد موقف الحكومة الكورية الجنوبية ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

وأضافت المصادر أن سوه أعرب عن أمله في أن تراقب كوريا الجنوبية الوضع في أوكرانيا باستمرار مع تقديم المساعدات اللازمة.

يشار إلى أنه في بداية الشهر الماضي، أرسلت أوكرانيا رسالة رسمية تطلب فيها المساعدات العسكرية والإنسانية إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وتم تضمين أسلحة فتاكة في العناصر المطلوبة للمساعدة، وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد صرحت مرارا موقفها المتمثل في أن هناك جوانب محدودة فيما يتعلق بدعم الأسلحة الفتاكة.