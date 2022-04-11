قوات دونيتسك الانفصالية: تم السيطرة على 80% من ميناء ماريوبول

كتب أحمد عرفة

قالت قوات دونيتسك الانفصالية، إنه تم السيطرة على 80% من ميناء ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية.

وحسب موقع سبوتنيك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدميرمعدات منظومة "إس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية من خلال صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر، مضيفا أنه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "إس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مراكز قيادة، ورادار توجيه، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى، وأربعة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى 58 معقلًا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي-25" في الجو بالقرب من قرية إيزيوم، بالإضافة إلى ذلك، تم اسقاط ثلاث طائرات دون طيار في مقاطعات بالاكليا، ومنطقة خاركوف".