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قرينة الرئيس مهنئة بذكرى العاشر من رمضان: سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:50 م
قرينة الرئيس مهنئة بذكرى العاشر من رمضان: سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية السيدة انتصار السيسي
كتب محمد الجالى

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هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.
 
وأشارت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى ذكري النصر الذي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه".
 
وتابعت السيدة انتصار السيسى، سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه، سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل"
 
 
تهنئة السيدة انتصار السيسي
تهنئة السيدة انتصار السيسي

 

 
 
 
 
 

انتصار السيسي

السيسي

انتصار العاشر من رمضان

العاشر من رمضان

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