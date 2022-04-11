فطارك صحي في رمضان.. تعرف على فوائد كسر الصيام بطبق الشوربة

فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان طبق الشوربة يكون من الأساسيات علي الموائد، فيمكنك إعدادها بعدة طرق ولكن فوائدها واحدة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، وفقا لموقه "WEBMED" الذي قدم فوائد الشوربة.

الشوربة تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وأبرزها السوائل التي تفقد خلال ساعات الصيام.

وقدم التقرير العديد من الفوائد لتناول الشوربة ومنها:

-تساهم علي تعويض الجسم بما فقده من سوائل خلال ساعات الصيام، ولذا فتناولك لها يعمل علي ترطيب الجسم، لإحتوائها علي نسبة عالية من الماء والأملاح، والمعادن، وتقلل من فرص الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان.

-عندما تكسر صيامك بطبق الشوربة فأنت تهيء المعدة علي استشقبال باقي الطعام، ولذا تقلل من فرص الإصابة بالإمساك أو الانتفاخات أو الغازات، ولذا لا تتردد في تناولها يوميا.

-إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فعليك تناول طبق الشوربة، فالخضروات التي تطهي بها تجعلها عالية الألياف، وتشعرك بالشبع لفترة طويلة.

-تعمل الشوربة علي تقوية الجهاز المناعة، لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، وتجعله لديه القدرة علي مكافحة الفيروسات.