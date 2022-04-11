اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 03:55 م
أكرم القصاص
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ضبط 558 حالة إشغال من المقاهى وتحرير 475 محضرا متنوعا بالإسكندرية

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:14 م
ضبط 558 حالة إشغال من المقاهى وتحرير 475 محضرا متنوعا بالإسكندرية حملة على مقاهى الاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

وقد أسفرت هذه الحملات عن التحفظ على عدد 855 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 475 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 31 ألف جنيها على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية .

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاونى المحافظ، والجهات المعنية.


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